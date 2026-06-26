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OPEN DE PECHE A BAYE étang de Baye Bazolles

OPEN DE PECHE A BAYE étang de Baye Bazolles samedi 15 août 2026.

Lieu
étang de Baye
Adresse
ETANG DE BAYE
Ville
58110 Bazolles
Département
Nièvre
Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif
140 140 Tarif réduit Tarif spécial

Bazolles

OPEN DE PECHE A BAYE

étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles Nièvre

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :
2026-08-15

OPEN DE BAYE EN AMERICAINE 2 MANCHES DE 5 HEURES AVEC CLASSEMENT AU POIDS ALTERNE 140 € INSCRIPTION DES DES 2 PECHEURS POUR LES 2 JOURS AINSI QUE LA PAËLLA MAISON LE SAMEDI SOIR
Manche 1 prévue pour le samedi 15 août 2026
Manche 2 prévue pour le dimanche 16 août 2026   .

étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 16 98  philippelaumain@orange.fr

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English : OPEN DE PECHE A BAYE

L’événement OPEN DE PECHE A BAYE Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre

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