OPEN DE PECHE A BAYE étang de Baye Bazolles samedi 15 août 2026.

Bazolles

OPEN DE PECHE A BAYE

étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles Nièvre

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15

OPEN DE BAYE EN AMERICAINE 2 MANCHES DE 5 HEURES AVEC CLASSEMENT AU POIDS ALTERNE 140 € INSCRIPTION DES DES 2 PECHEURS POUR LES 2 JOURS AINSI QUE LA PAËLLA MAISON LE SAMEDI SOIR

Manche 1 prévue pour le samedi 15 août 2026

Manche 2 prévue pour le dimanche 16 août 2026 .

étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 16 98 philippelaumain@orange.fr

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English : OPEN DE PECHE A BAYE

L’événement OPEN DE PECHE A BAYE Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre