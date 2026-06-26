OPEN DE PECHE A BAYE étang de Baye Bazolles
OPEN DE PECHE A BAYE étang de Baye Bazolles samedi 15 août 2026.
Bazolles
OPEN DE PECHE A BAYE
étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles Nièvre
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-15
OPEN DE BAYE EN AMERICAINE 2 MANCHES DE 5 HEURES AVEC CLASSEMENT AU POIDS ALTERNE 140 € INSCRIPTION DES DES 2 PECHEURS POUR LES 2 JOURS AINSI QUE LA PAËLLA MAISON LE SAMEDI SOIR
Manche 1 prévue pour le samedi 15 août 2026
Manche 2 prévue pour le dimanche 16 août 2026 .
étang de Baye ETANG DE BAYE Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 16 98 philippelaumain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : OPEN DE PECHE A BAYE
L’événement OPEN DE PECHE A BAYE Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre
À voir aussi à Bazolles (Nièvre)
- Concerts de l’été les jeudis des étangs Etang de Baye Bazolles 16 juillet 2026
- Championnat de Ligue Habitable 5A D135 Bazolles 13 septembre 2026