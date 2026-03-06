Championnat de zone nord de longe-côte Cale des Plaisanciers Jullouville

Championnat de zone nord de longe-côte

Cale des Plaisanciers Avenue des Dunes Jullouville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 13:30:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

2026-05-08

Deuxième édition en Normandie et dans la Manche.

Le championnat de zone nord de longe-côte rassemblera les meilleures équipes de la région normande et des Hauts-de-France qui se défierons pour accéder au championnat de France. .

Cale des Plaisanciers Avenue des Dunes Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 14 19 42 24 longecotedupaysgranvillais@gmail.com

