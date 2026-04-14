Savoir Rouler à vélo à l’école, Ecole Eric Tabarly, Jullouville
Savoir Rouler à vélo à l’école, Ecole Eric Tabarly, Jullouville mardi 5 mai 2026.
Savoir Rouler à vélo à l’école 5 – 26 mai, les mardis Ecole Eric Tabarly Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:00:00+02:00
Réservé aux élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Eric Tabarly.
Activité d’éducation physique et de sécurité routière visant à apprendre aux élèves à utiliser le vélo de manière autonome et responsable. Les élèves développent leur équilibre, leur maîtrise du vélo (démarrer, freiner, tourner, slalomer) et apprennent les règles de circulation et les comportements sécuritaires pour se déplacer à vélo sur la route.
L’activité favorise également l’autonomie, la vigilance et le respect des autres usagers.
Activité sous la responsabilité des enseignants avec le concours de bénévoles de l’association granvillaise La ville à vélo.
Ecole Eric Tabarly 6 avenue des Frégates, Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie
Favoriser à l’apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée : séances dans le parcours routier pédagogique puis sur les routes du village
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