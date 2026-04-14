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Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville

Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville

Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Marché

Adresse : avenue des Sapins, Jullouville

Ville : 50610 Jullouville

Département : Manche

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Mobilités au marché de Jullouville Vendredi 22 mai, 09h00 Marché Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00

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