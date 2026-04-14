Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville
Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville vendredi 22 mai 2026.
Mobilités au marché de Jullouville Vendredi 22 mai, 09h00 Marché Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00
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Marché avenue des Sapins, Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « neva@granville-terre-mer.fr »}]
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