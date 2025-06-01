Les hauts de Bouillon Jullouville Manche

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Cette balade urbaine vous mène vers la quiétude des Monts de Bouillon, entre pâtures et incroyables panoramas sur sa mare et le littoral. De retour dans la station, admirez les villas de bord de mer, caractéristiques de Jullouville.

À NE PAS MANQUER

– Pêcherie des Grands Bras à Jullouville

– Station balnéaire de Jullouville

– À proximité la Vallée des Peintres à Carolles / une balade avec Birding Mont-Saint-Michel.

PENSEZ À L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEZ

– Tenez bon votre chien comme on tient bon la barre

– Rapportez vos déchets avec autant d’attention que les coquillages

– Marchez sur les sentiers balisés tout en profitant de votre liberté

CONSEILS PRATIQUES

– Rechargez votre gourde chez un de nos partenaires > gourdefriendly.green/

– Signaler un problème sur les sentiers avec SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

English : Les hauts de Bouillon

This urban stroll takes you to the tranquil Monts de Bouillon, between pastures and incredible panoramas of its pond and coastline. Back in the resort, admire Jullouville’s characteristic seaside villas.

NOT TO BE MISSED

– Grands Bras fishery in Jullouville

– Jullouville seaside resort

– Nearby: the Vallée des Peintres in Carolles / a tour with Birding Mont-Saint-Michel.

THINK OF THE FOOTPRINT YOU LEAVE

– Hold on to your dog as tightly as you would your helm

– Dispose of your garbage as carefully as you would shellfish

– Walk the marked trails while enjoying your freedom

PRACTICAL TIPS

– Refill your water bottle at one of our partners > gourdefriendly.green/

– Report a problem on the trails with SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Deutsch :

Dieser Stadtspaziergang führt Sie in die Ruhe der Monts de Bouillon, zwischen Weiden und unglaublichen Panoramen auf seinen Teich und die Küste. Zurück im Ort können Sie die für Jullouville typischen Villen am Meer bewundern.

NICHT VERPASSEN

– Pêcherie des Grands Bras in Jullouville

– Badeort Jullouville

– In der Nähe: das Tal der Maler in Carolles / ein Ausflug mit Birding Mont-Saint-Michel.

DENKEN SIE AN DEN FUSSABDRUCK, DEN SIE HINTERLASSEN

– Halten Sie Ihren Hund fest, wie man das Steuerrad festhält

– Bringen Sie Ihren Müll mit der gleichen Sorgfalt zurück wie Muscheln

– Gehen Sie auf markierten Wegen und genießen Sie dabei Ihre Freiheit

PRAKTISCHE TIPPS

– Laden Sie Ihre Feldflasche bei einem unserer Partner auf > gourdefriendly.green/

– Melden Sie ein Problem auf den Wanderwegen mit SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Italiano :

Questa passeggiata urbana vi porta ai tranquilli Monts de Bouillon, tra pascoli e viste incredibili sul suo stagno e sulla costa. Tornati nella località, ammirate le ville sul mare che caratterizzano Jullouville.

DA NON PERDERE

– Pesca dei Grands Bras a Jullouville

– Stazione balneare di Jullouville

– Nelle vicinanze: la Vallée des Peintres a Carolles / una passeggiata con Birding Mont-Saint-Michel.

PENSATE ALL’IMPRONTA CHE LASCIATE

– Tenete stretto il vostro cane come fareste con il vostro timone

– Smaltire i rifiuti con la stessa attenzione con cui si smaltiscono i molluschi

– Camminate sui sentieri segnalati e godetevi la vostra libertà

CONSIGLI PRATICI

– Riempite la vostra borraccia presso uno dei nostri partner > gourdefriendly.green/

– Segnalate un problema sui sentieri con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Español :

Este paseo urbano le llevará hasta los tranquilos Montes de Bouillon, entre pastos e increíbles vistas sobre su estanque y el litoral. De vuelta a la estación, admire las villas costeras tan características de Jullouville.

NO TE PIERDAS

– Pesca de Grands Bras en Jullouville

– Estación balnearia de Jullouville

– En los alrededores: el Valle de los Pintores en Carolles / paseo con Birding Mont-Saint-Michel.

PIENSE EN LA HUELLA QUE DEJA

– Sujete a su perro con la misma fuerza que a su casco

– Deshágase de sus desperdicios con el mismo cuidado que lo haría con los mariscos

– Camine por los senderos señalizados disfrutando de su libertad

CONSEJOS PRÁCTICOS

– Recargue su botella de agua en uno de nuestros socios > gourdefriendly.green/

– Informe de un problema en los senderos con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme