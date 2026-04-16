Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante) Salle des Mielles Jullouville
Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante) Salle des Mielles Jullouville samedi 25 avril 2026.
Jullouville
Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante)
Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
25 exposants(es) (créatrices couture, de bijoux, de bougies, une autrice, des peintres, des céramistes, du crochet, des lampes, bien être, des VDI Charlotte lingerie, H2O, Just France, Prêt à porter.
Toutes et tous sont des indépendants locaux.
Une animation avec Tata Clownette et ses sculptures de ballons.
Une buvette, crêpes, glaces…
Horaire le samedi de 11 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h .
Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com
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English : Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante)
L’événement Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante) Jullouville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
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