Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante) Salle des Mielles Jullouville

Jullouville

Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante)

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

25 exposants(es) (créatrices couture, de bijoux, de bougies, une autrice, des peintres, des céramistes, du crochet, des lampes, bien être, des VDI Charlotte lingerie, H2O, Just France, Prêt à porter.

Toutes et tous sont des indépendants locaux.

Une animation avec Tata Clownette et ses sculptures de ballons.

Une buvette, crêpes, glaces…

Horaire le samedi de 11 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante)

L’événement Marché des créateurs/créatrices et VDI (vendeuse à domicile indépendante) Jullouville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer