Championnat départemental d’escrime à l’épée rond-point du Polygone Rochefort
Championnat départemental d’escrime à l’épée rond-point du Polygone Rochefort samedi 6 juin 2026.
Rochefort
Championnat départemental d’escrime à l’épée
rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Compétition d’escrime à l’épée, des catégories M7 à M13 le matin, puis de M17 à plus l’après midi !
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rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rochefort.escrime@gmail.com
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English : Departmental Epee Fencing Championship
Epee fencing competition, with the U17 to U13 categories in the morning, followed by the U17 and above categories in the afternoon!
L’événement Championnat départemental d’escrime à l’épée Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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