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Championnat départemental d’escrime à l’épée rond-point du Polygone Rochefort

Championnat départemental d’escrime à l’épée rond-point du Polygone Rochefort samedi 6 juin 2026.

Lieu : rond-point du Polygone

Adresse : Gymnase du Polygone

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rochefort

Championnat départemental d’escrime à l’épée

rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Compétition d’escrime à l’épée, des catégories M7 à M13 le matin, puis de M17 à plus l’après midi !
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rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   rochefort.escrime@gmail.com

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English : Departmental Epee Fencing Championship

Epee fencing competition, with the U17 to U13 categories in the morning, followed by the U17 and above categories in the afternoon!

L’événement Championnat départemental d’escrime à l’épée Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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