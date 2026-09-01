Informations pratiques

Châteauroux

Championnat d’Europe de freestyle football

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Déplacer les regards, ouvrir les horizons les 19 et 20 septembre 2026, après avoir ouvert ses portes aux championnats de France, Équinoxe accueille le WFFA Pulse Châteauroux 2026, championnat d’Europe d’une discipline spectaculaire à la croisée du sport et de l’art.

Sur scène, les meilleurs freestylers du continent transforment le ballon en langage, mêlant danse, acrobaties et créativité dans des battles intenses portées par un DJ en live (celui de l’épreuve de breaking aux JO !). Ce championnat d’Europe sera également le moment des qualifications des championnats du monde.

Pendant tout un week-end, la ville devient le point de convergence d’une scène internationale en pleine effervescence, où se rencontrent générations, cultures urbaines et publics curieux. Entre performance athlétique et geste artistique, le freestyle football bouscule les codes et invente de nouvelles formes de spectacle.

Accessible gratuitement, cet événement invite chacun à vivre une expérience vibrante, où le sport devient une véritable écriture scénique. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

After a memorable Métamorphoses concert, with his ensemble Les Insectes, which captivated audiences with its pure music evoking landscapes or natural atmospheres, and its astonishing micro-tonal instrument, the metallophone.

L’événement Championnat d’Europe de freestyle football Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme