Ensemble Duø Châteauroux
vendredi 11 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Ensemble Duø
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:15:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La Bibliothèque de Beaulieu vous propose un concert avec l’ensemble Duø !
Le tandem musical Duø composé de Sébastien Rateau (violoncelle) et Thomas Chedal Bornu (accordéon) vous propose un voyage où les sonorités profondes du violoncelle rencontrent la richesse expressive de l’accordéon.
À ne pas manquer ! .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
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English :
Come and feed off the infectious enthusiasm and zest for life of Alexandra Husta, who, after battling illness, decided to cross a small part of the planet by bike!
L’événement Ensemble Duø Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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