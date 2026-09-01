Informations pratiques

Châteauroux

Ensemble Duø

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:15:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La Bibliothèque de Beaulieu vous propose un concert avec l’ensemble Duø !

Le tandem musical Duø composé de Sébastien Rateau (violoncelle) et Thomas Chedal Bornu (accordéon) vous propose un voyage où les sonorités profondes du violoncelle rencontrent la richesse expressive de l’accordéon.

À ne pas manquer ! .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

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English :

Come and feed off the infectious enthusiasm and zest for life of Alexandra Husta, who, after battling illness, decided to cross a small part of the planet by bike!

L’événement Ensemble Duø Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme