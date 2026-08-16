Visite guidée du parcours permanent Châteauroux
samedi 29 août 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Visite guidée du parcours permanent
2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le musée Bertrand vous propose des visites commentées de son parcours permanent au mois d’août 2026.
Découvrez les chefs d’oeuvre du musée, des souvenirs de Napoléon Bonaparte à la peinture impressionniste dans la Vallée de la Creuse en passant par de rares sculptures de Camille Claudel. 5.5 .
2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr
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English :
The Bertrand Museum is offering guided tours of its permanent exhibition in August 2026.
L’événement Visite guidée du parcours permanent Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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