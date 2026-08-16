Informations pratiques

Châteauroux

Visite guidée du parcours permanent

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le musée Bertrand vous propose des visites commentées de son parcours permanent au mois d’août 2026.

Découvrez les chefs d’oeuvre du musée, des souvenirs de Napoléon Bonaparte à la peinture impressionniste dans la Vallée de la Creuse en passant par de rares sculptures de Camille Claudel. 5.5 .

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

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English :

The Bertrand Museum is offering guided tours of its permanent exhibition in August 2026.

L’événement Visite guidée du parcours permanent Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme