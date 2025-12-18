Semi-marathon de Châteauroux Châteauroux

Semi-marathon de Châteauroux

La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club (LBCAC) vous donne Rendez-Vous le 15 Mars 2026 pour son Semi et aussi un 5km autour du complexe sportif de la Margotière

Courses ouvertes à toutes et tous, du Grand Public, aux licenciés FFA avec un cadeau lors du retrait des dossards.

Départ et Arrivée au stade de la Margotière ou vous retrouverez des vestiaires, des douches et une buvette.

Semi >> Départ 10h Tarif 17€ Catégorie d’âge à partir de Juniors (U20)

5km >> Départ 10h30 Tarif 8€ Catégorie d’âge à partir de Minimes (U16) .

4 Rue de la Margotière Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

