Informations pratiques

Châteauroux

Concert de Jihel

6 rue de l’Abbaye Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Bienvenue dans l’univers vibrant de JiheL, un groupe de huit musiciens passionnés qui vous invitent à un voyage musical inoubliable.

Avec une fusion de folk, rock et musiques du monde, cette musique est une véritable célébration de la vie, rythmée par des mélodies dansantes qui vous feront vibrer.

Un moment suspendu, au cœur d’un lieu chargé d’histoire, où musique et patrimoine se rencontrent pour une soirée pleine d’émotions et de partages. .

6 rue de l’Abbaye Châteauroux 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 19 14

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English :

Welcome to the vibrant world of JiheL, a group of eight passionate musicians who invite you on an unforgettable musical journey.

L’événement Concert de Jihel Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme