Châteauroux

Flânerie au jardin des délices

Avenue Marcel-Lemoine Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-28

Chaque année, les massifs du jardin public se parent de couleurs chatoyantes et vous racontent, en fleurs et en senteurs, de très belles émotions. Cet été, le service Espaces Verts vous propose un voyage floral unique autour des desserts et de la gourmandise.

En compagnie de François Telefunko, responsable du pôle horticole et fleurissement de la Ville, venez admirer les parterres fleuris et autres compositions sur le thème du jardin des délices. La découverte de ces desserts floraux s’achèvera par une délicieuse dégustation d’une gourmandise ayant inspiré ce fleurissement 2026. 5 .

Avenue Marcel-Lemoine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Every year, the flowerbeds in the public garden are decked out in shimmering colors, and the flowers and scents they display are sure to stir your emotions. This summer, the Espaces Verts department is offering a unique floral voyage based on desserts and gourmet delights.

L’événement Flânerie au jardin des délices Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme