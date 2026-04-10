CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOULES FARCIES À L’AGATHOISE Rue de la Capitainerie Agde

Agde

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOULES FARCIES À L’AGATHOISE

Rue de la Capitainerie LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le Championnat revient pour une 9ᵉ édition savoureuse sur le Vieux-Port, rue de la Capitainerie, au Cap d’Agde. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de gastronomie locale, orchestré par la Confrérie des Farceurs et Farceuses d’Agde.

La gourmandise est à l’honneur !

Programme du Championnat du Monde de Moules Farcies 2026

(Sous réserve de modifications)

10h00 Début de la compétition

Amateurs et professionnels s’affrontent dans une ambiance conviviale pour décrocher le titre de meilleur farceur de moules à l’agathoise. Chefs de famille, restaurateurs ou passionnés venez montrer votre savoir-faire !

Stand de vente gourmand 10 €

Une portion de délicieuses moules farcies + un verre de vin local*. Plaisir garanti sur place ou à emporter pensez à vos boîtes de transport !

Dégustation ouverte au public régalez-vous tout en encourageant vos favoris.

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.)

Comment participer ?

Vous êtes un expert des moules farcies à l’agathoise ? Tentez votre chance !

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

Rue de la Capitainerie LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 37 80 98 49 confreriedesfarceurs@gmail.com

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English : CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOULES FARCIES À L’AGATHOISE

The Championnat returns for a tasty 9? edition on the Vieux-Port, rue de la Capitainerie, in Cap d?Agde. A not-to-be-missed event for lovers of local gastronomy, orchestrated by the Confrérie des Farceurs et Farceuses d?Agde.

L’événement CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOULES FARCIES À L’AGATHOISE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34