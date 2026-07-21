Informations pratiques

Sainte-Livrade-sur-Lot

Championnat du Monde du Cracher de Noyaux de Pruneaux

13 Avenue de Renac Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le retour de la compétition la plus fruitée du sport français !

Grand retour du Championnat du Monde de Cracher de Noyaux de Pruneaux, un événement convivial et populaire. Un peu de souffle, une bonne trajectoire, un pruneau de qualité et c’est parti ! Cette année Jefferson-Lee Joseph sera le parrain de l’évènement, l’international français de rugby à VII et champion olympique viendra lui aussi tester son souffle le samedi 1er août et aura le plaisir de faire photos et dédicaces. .

13 Avenue de Renac Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 34 75

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English : Championnat du Monde du Cracher de Noyaux de Pruneaux

L’événement Championnat du Monde du Cracher de Noyaux de Pruneaux Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Vallée du Lot et Garonne