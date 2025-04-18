ELODIE POUX – LE LIBERTE – RENNES Rennes
ELODIE POUX – LE LIBERTE – RENNES Rennes jeudi 22 janvier 2026.
ELODIE POUX Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.
Artiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonMention : Lonepine production présenteDurée : 1h40Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : Thomas BalestrieriCrédit photo : Elena RamosPitch : ELODIE POUX version grandes salles, c’est la même Elodie avec en plus de la vidéo, des effets spéciaux, des décors incroyables et pleins d’autres surprises. Venez c’est ma tournée ??
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35