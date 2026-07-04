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AGENDA · Accous

Championnat enduro VTT Accous

samedi 26 septembre 2026 · Accous

Championnat enduro VTT Accous

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
64490 Accous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Accous

Championnat enduro VTT

Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Le club Accous VTT organise le championnat enduro. Cette épreuve s’inscrit dans la Coupe Enduro Pyrénées VTT ainsi qu’au Challenge Enduro Tour.
Samedi 26 septembre
– Reconnaissance d’une partie des spéciales
– 16h Animation VTT Kids gratuite au skatepark
– 20h Apéritif offert la le club d’accous
Dimanche 27 septembre
– Course VTT Enduro la journée
– ⁠Course VTT enduro KIDS
– Randuro: Randonnée de l Ours 26 km /1050 D+
– 16h Remise de prix et repas offert inclus dans l’inscription   .

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 36 68 75  accousvtt@aol.com

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English : Championnat enduro VTT

L’événement Championnat enduro VTT Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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