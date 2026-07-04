Informations pratiques

Accous

Championnat enduro VTT

Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le club Accous VTT organise le championnat enduro. Cette épreuve s’inscrit dans la Coupe Enduro Pyrénées VTT ainsi qu’au Challenge Enduro Tour.

Samedi 26 septembre

– Reconnaissance d’une partie des spéciales

– 16h Animation VTT Kids gratuite au skatepark

– 20h Apéritif offert la le club d’accous

Dimanche 27 septembre

– Course VTT Enduro la journée

– ⁠Course VTT enduro KIDS

– Randuro: Randonnée de l Ours 26 km /1050 D+

– 16h Remise de prix et repas offert inclus dans l’inscription .

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 36 68 75 accousvtt@aol.com

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English : Championnat enduro VTT

L’événement Championnat enduro VTT Accous a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn