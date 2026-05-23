Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Epreuve de tir à l’arc Guinguette du Val Eveillé Arudy samedi 4 juillet 2026.

Arudy

Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Epreuve de tir à l’arc

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Samedi

9h30 à 13h inscriptions des compétiteurs

14h00 Rassemblement des compétiteurs.

14h30 Epreuve de tir à l’arc.

17h30 Fin de l’épreuve.

20h30 Repas et concert Silly socks (sur réservation). .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr

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English : Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Epreuve de tir à l’arc

L’événement Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Epreuve de tir à l’arc Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées