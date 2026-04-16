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Championnat Karting à Autoreille Autoreille

Championnat Karting à Autoreille Autoreille samedi 25 avril 2026.

Adresse : CKB

Ville : 70700 Autoreille

Département : Haute-Saône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Autoreille

Championnat Karting à Autoreille

CKB Autoreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Venez applaudir et soutenir les pilotes qui s’affronteront sur la piste du CKB lors du championnat de ligues BFC et Grand Est. un beau spectacle à la clef ! Bar et restauration sur place.   .

CKB Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03  ckbesancon@gmail.com

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English : Championnat Karting à Autoreille

L’événement Championnat Karting à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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