Championnat Karting à Autoreille Autoreille
Championnat Karting à Autoreille Autoreille samedi 25 avril 2026.
Autoreille
Championnat Karting à Autoreille
CKB Autoreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Venez applaudir et soutenir les pilotes qui s’affronteront sur la piste du CKB lors du championnat de ligues BFC et Grand Est. un beau spectacle à la clef ! Bar et restauration sur place. .
CKB Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com
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English : Championnat Karting à Autoreille
L’événement Championnat Karting à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY