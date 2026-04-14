Visite du jardin aquatique Acorus, Jardin aquatique Acorus, Autoreille

Visite du jardin aquatique Acorus 5 – 7 juin Jardin aquatique Acorus Haute-Saône

Tarif : 10 € / Enfants de 3 ans à 11 ans : 5 € | Animaux non admis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin aquatique Acorus est labellisé « Jardin remarquable » et refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). Créé par passion en 1992 à Autoreille, ce lieu est une invitation à la rencontre de la nature.

Dans un vallon en lisière de forêt, venez découvrir cet écrin de verdure de 3 hectares propice à la détente et au dépaysement.

Vous pourrez contempler autour des nombreuses pièces d’eau où s’épanouissent nénuphars, lotus et autres plantes aquatiques, une grande diversité d’espèces d’arbres, arbustes, vivaces, bambous et plantes carnivores.

Prenez le temps de flâner sur un banc pour profiter de l’ombre ou de la lumière et vous inspirer des lieux en ralentissant le pas.

Jardin aquatique Acorus 14 rue des Corvées, 70700 Autoreille Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 32 90 22 http://www.jardin-aquatique-acorus.fr http://www.facebook.com/Jardin.Aquatique.Acorus Jardin aquatique, dans un vallon perché en lisière de forêt. Parcours fléché depuis l’église.

Le jardin aquatique Acorus est labellisé « Jardin remarquable » et refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). Créé par passion en 1992 à Autoreille, ce lieu est une invitation à la rencontre …

© Jardin aquatique Acorus