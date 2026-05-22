Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem Plage des Sablères Vieux-Boucau-les-Bains
Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem Plage des Sablères Vieux-Boucau-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem
Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Disciplines et Catégories
* Tandem
* Longboard Ondine et Open
* Longboard Ondine U18 et U18
* Longboard Ondine U16 et U16
* Stand Up Padde Ondine et Open
* Stand Up Paddle Ondine U18 et U18.
Organisé par La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et le Vieux Boucau Surf Club
Disciplines et Catégories
* Tandem
* Longboard Ondine et Open
* Longboard Ondine U18 et U18
* Longboard Ondine U16 et U16
* Stand Up Padde Ondine et Open
* Stand Up Paddle Ondine U18 et U18
Organisé par La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et le Vieux Boucau Surf Club .
Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem
Disciplines and Categories
* Tandem
* Longboard Ondine and Open
* Longboard Ondine U18 and U18
* Longboard Ondine U16 and U16
* Stand Up Paddle Ondine and Open
* Stand Up Paddle Ondine U18 and U18.
Organized by La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine and Vieux Boucau Surf Club
L’événement Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS
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