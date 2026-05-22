Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem Plage des Sablères Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem

Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Disciplines et Catégories

* Tandem

* Longboard Ondine et Open

* Longboard Ondine U18 et U18

* Longboard Ondine U16 et U16

* Stand Up Padde Ondine et Open

* Stand Up Paddle Ondine U18 et U18.

Organisé par La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et le Vieux Boucau Surf Club

Disciplines et Catégories

* Tandem

* Longboard Ondine et Open

* Longboard Ondine U18 et U18

* Longboard Ondine U16 et U16

* Stand Up Padde Ondine et Open

* Stand Up Paddle Ondine U18 et U18

Organisé par La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et le Vieux Boucau Surf Club .

Plage des Sablères Avenue des Dunes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem

Disciplines and Categories

* Tandem

* Longboard Ondine and Open

* Longboard Ondine U18 and U18

* Longboard Ondine U16 and U16

* Stand Up Paddle Ondine and Open

* Stand Up Paddle Ondine U18 and U18.

Organized by La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine and Vieux Boucau Surf Club

L’événement Championnat Nouvelle Aquitaine de Longboard, Sup vague et Tandem Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS