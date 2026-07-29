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Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes Cinéma Le Foyer Parthenay

mardi 29 septembre 2026 · Cinéma Le Foyer · Parthenay

Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Cinéma Le Foyer
Adresse
1 Rue Denfert-Rochereau
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:15:00
fin : 2026-09-29 16:30:00

Date(s) :
2026-09-29

Je suis tout à l’Egypte, elle est tout pour moi . C’est ainsi que se définissait J.F. Champollion. Né en 1790 à Figeac, ce génie des langues parvint en 1822 à percer le secret de l’écriture des anciens Egyptiens, ouvrant ainsi les portes de la connaissance d’une civilisation fascinante.

Une conférence annimée par Maryline Sellier.

Les conférences de l’UIA
Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.   .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 

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English : Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes

L’événement Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine

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