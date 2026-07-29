Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes Cinéma Le Foyer Parthenay
mardi 29 septembre 2026 · Cinéma Le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:15:00
fin : 2026-09-29 16:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Je suis tout à l’Egypte, elle est tout pour moi . C’est ainsi que se définissait J.F. Champollion. Né en 1790 à Figeac, ce génie des langues parvint en 1822 à percer le secret de l’écriture des anciens Egyptiens, ouvrant ainsi les portes de la connaissance d’une civilisation fascinante.
Une conférence annimée par Maryline Sellier.
Les conférences de l’UIA
Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
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English : Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes
L’événement Champollion Le déchiffrement des hiéroglyphes Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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