UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes

mardi 22 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 22 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le climatologue Christophe Cassourevient sur les transformations profondes nécessaires face aux risques croissants qui menacent notre habitabilité.

Lutter contre les effets du changement climatique n’est pas un problème physique ou technique, c’est un véritable projet de société, vers plus de bien-être, de justice et de solidarité.
Si des forces d’obstruction s’expriment, c’est parce que ce projet menace des intérêts puissants. Pourtant, il est essentiel de maintenir le cap.
**Christophe Cassou** est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00

1
 

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)