Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes
mardi 22 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 22 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le climatologue Christophe Cassourevient sur les transformations profondes nécessaires face aux risques croissants qui menacent notre habitabilité.
Lutter contre les effets du changement climatique n’est pas un problème physique ou technique, c’est un véritable projet de société, vers plus de bien-être, de justice et de solidarité.
Si des forces d’obstruction s’expriment, c’est parce que ce projet menace des intérêts puissants. Pourtant, il est essentiel de maintenir le cap.
**Christophe Cassou** est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Paris.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00
1
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026