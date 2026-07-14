Informations pratiques

Changemement climatique: une realite physique, un défi pour l’humanité Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 22 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le climatologue Christophe Cassourevient sur les transformations profondes nécessaires face aux risques croissants qui menacent notre habitabilité.

Lutter contre les effets du changement climatique n’est pas un problème physique ou technique, c’est un véritable projet de société, vers plus de bien-être, de justice et de solidarité.

Si des forces d’obstruction s’expriment, c’est parce que ce projet menace des intérêts puissants. Pourtant, il est essentiel de maintenir le cap.

**Christophe Cassou** est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Paris.

​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

