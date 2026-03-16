« Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes Mardi 19 mai, 08h30 Ille-et-Vilaine

Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC) : 4ème forum « Climat et territoires »

Les 20 membres du Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC) ont le plaisir de vous convier à leur quatrième forum sur la thématique

« Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » :

Date : Le mardi 19 mai 2026

de 9h à 17h, à Rennes

Lieu : Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes

Organisé en partenariat avec Rennes Métropole et l’Université de Rennes, cette édition du forum traitera des enjeux sociaux des diverses transformations liées au changement climatique (impacts sur les populations et territoires, politique d’atténuation et adaptation). Ce forum aura pour objectif de mettre en avant les apports des sciences humaines et sociales dans la compréhension de ces enjeux, et d’autre part de favoriser le dialogue entre la communauté scientifique et les agents et élus territoriaux de Bretagne.

La journée sera organisée en deux temps : regards croisés le matin et des ateliers interactifs l’après-midi. En soirée, une conférence grand public clôturera l’évènement. Le programme détaillé sera disponible prochainement.

INSCRIPTION : [https://www.lyyti.in/Forum_HCBC_2026](https://www.lyyti.in/Forum_HCBC_2026)

Plus d’informations sur le Haut Conseil Breton sur le Climat :

[https://www.hcbc.bzh/](https://www.hcbc.bzh/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00.000+02:00

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https://www.lyyti.in/Forum_HCBC_2026

Campus Centre – Faculté de droit et de science politique 7 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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