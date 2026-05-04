Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes
Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes mardi 19 mai 2026.
Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes Mardi 19 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Organisée en partenariat avec Rennes Métropole et l’Université de Rennes, Il s’agit de la 4e édition du forum climat et territoires du haut conseil pour le climat breton.
Organisé en partenariat avec Rennes Métropole et l’Université de Rennes, cette édition du forum traitera des enjeux sociaux des diverses transformations liées au changement climatique (impacts sur les populations et territoires, politique d’atténuation et adaptation).
Ce forum aura pour objectif de mettre en avant les apports des sciences humaines et sociales dans la compréhension de ces enjeux, et d’autre part de favoriser le dialogue entre la communauté scientifique et les agents et élus territoriaux de Bretagne.
[Téléchargez le programme du forum](https://www.hcbc.bzh/voy_content/uploads/2026/04/2026_Programme_Forum_web.pdf)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T17:00:00.000+02:00
1
https://www.lyyti.fi/reg/Forum_HCBC_2026
Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Le Rheu] Une visite du centre de tri Paprec Bretagne Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue André Trasbot, à l’angle de la rue Jules Lallemand Rennes 4 mai 2026
- Exposition collective de l’Atelier du Thabor Orangerie du Thabor, rue de Palestine 35000 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 mai 2026