Changements climatiques passés et actuels Rue de Trozoul Trébeurden

Informations pratiques

Trébeurden

Changements climatiques passés et actuels

Rue de Trozoul Maison de la mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-31

La Terre a toujours connu des variations climatiques qui ont modifié le cours de la vie, provoquant des extinctions. Leurs causes ont été variées (astronomiques, géologiques). Qu’en est-il de l’actuel réchauffement se produisant à l’échelle humaine? .

Rue de Trozoul Maison de la mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Changements climatiques passés et actuels Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose