UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trébeurden

Changements climatiques passés et actuels Rue de Trozoul Trébeurden

lundi 27 juillet 2026 · Rue de Trozoul · Trébeurden

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue de Trozoul
Adresse
Maison de la mer
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Changements climatiques passés et actuels

Rue de Trozoul Maison de la mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-31

La Terre a toujours connu des variations climatiques qui ont modifié le cours de la vie, provoquant des extinctions. Leurs causes ont été variées (astronomiques, géologiques). Qu’en est-il de l’actuel réchauffement se produisant à l’échelle humaine?   .

Rue de Trozoul Maison de la mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Changements climatiques passés et actuels Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Trébeurden (Côtes-d'Armor)