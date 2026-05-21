Chanson Jérémy Frerot Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Chanson Jérémy Frerot

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

Avec son album Gamin des Sables , Jérémy Frerot retourne à la rencontre du public avec sa musique pop.

Durant deux années, loin des ondes et des salles de concert, il a pris le temps de réfléchir à sa vie, de faire des choix importants et de laisser sa plume courir.

Sur scène, ses chansons emblématiques se mêlent aux nouveaux titres dans une énergie solaire et intense. Il invite le public à partager un moment intense, entre mélodies entraînantes, émotion et communion avec ses fans. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Chanson Jérémy Frerot

L’événement Chanson Jérémy Frerot Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon