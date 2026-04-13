Chansons à Paris !, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Chansons à Paris ! Vendredi 29 mai, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00

Entre 1945 et 1968, plus de deux cents cabarets ouvrent à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, puis dans le quartier de la Contrescarpe.

Véritable vivier que ces petites scènes de minuit où débuteront Barbara, Brel, Ferré, Juliette Greco, Mouloudji, les Frères Jacques, Aznavour, Gainsbourg, Ferrat, Bobby Lapointe… retrouvez toute l’ambiance des cabarets parisiens d’après-guerre et l’âge d’or d’une chanson authentiquement française.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

La boite à musique