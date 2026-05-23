Chansons d’Amour Venteuges
Chansons d’Amour Venteuges samedi 23 mai 2026.
Venteuges
Chansons d’Amour
Théatre Venteuges Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert de Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.
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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71 mairieventeuges@wanadoo.fr
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English :
Concert by Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.
L’événement Chansons d’Amour Venteuges a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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