Venteuges

Chansons d’Amour

Théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert de Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.

.

Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71 mairieventeuges@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.

L’événement Chansons d’Amour Venteuges a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier