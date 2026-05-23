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Chansons d’Amour Venteuges

Chansons d’Amour Venteuges samedi 23 mai 2026.

Adresse : Théatre

Ville : 43170 Venteuges

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10

Venteuges

Chansons d’Amour

Théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert de Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.
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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71  mairieventeuges@wanadoo.fr

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English :

Concert by Valérie Sapet & Jean-Louis Pinna.

L’événement Chansons d’Amour Venteuges a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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