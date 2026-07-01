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Chansons sauce burlesques Bellegarde-en-Diois

samedi 25 juillet 2026 · Bellegarde-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Escale à bières
Ville
26470 Bellegarde-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Bellegarde-en-Diois

Chansons sauce burlesques

Escale à bières Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Les Chiffonnées du vocal présentent leur sauce burlesque !
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Escale à bières Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   leschiffonnees@gmail.com

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English :

Les Chiffonn%E9es du vocal present their burlesque show!

L’événement Chansons sauce burlesques Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

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