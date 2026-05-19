Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui concert Gwerz & kan Breizh Place Abbé Gillard Tréhorenteuc
Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui concert Gwerz & kan Breizh Place Abbé Gillard Tréhorenteuc dimanche 2 août 2026.
Tréhorenteuc
Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui concert Gwerz & kan Breizh
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
N’eus Forzh et l’association Bazhvalan vous présentent un concert de chants sacrés et populaires, interprétés a cappella en français et breton un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Haute et Basse-Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains.
Avec Axel Perret et Karen Tréguier au chant, découvrez la Gwerz, chant traditionnel, empreint de sacré et de fantastique.
A 18h. .
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 13 46 58 76
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L’événement Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui concert Gwerz & kan Breizh Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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