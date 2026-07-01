Chante aquitaine, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Chante aquitaine Vendredi 9 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Voix

Chaque année, enseignants et personnels éducatifs de l’Académie de Bordeaux sont invités à intégrer le chœur académique. Cette année, des élèves de primaire et de secondaire se joignent à eux pour une grande fête de la musique à l’école !

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701266-chante-aquitaine »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-chante-aquitaine-87841 »}]

Chœur académique Voix