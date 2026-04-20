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[Chantepie] Découverte du jardin permacole de Chantepie Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie Chantepie

[Chantepie] Découverte du jardin permacole de Chantepie Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie Chantepie

[Chantepie] Découverte du jardin permacole de Chantepie Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie Chantepie dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Le jardin des possibles, 40 Av. d' Orient, 35135 Chantepie

Adresse : 40Av. d' Orient, 35135 Chantepie

Ville : 35135 Chantepie

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

[Chantepie] Découverte du jardin permacole de Chantepie Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie Chantepie Dimanche 3 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

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Le Dimanche 3 mai 2026, de 14h à 16h
Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie
Gratuit

Découverte du jardin permacole et de son fonctionnement : faire ensemble pour aller vers une autonomie de fruits et légumes de saison. Proposition d’animation en lien avec la saisonnalité du jardin.
Troc/vente de plantes cultivés en permaculture.
Initiation à la cueillette sauvage afin de reconnaître des plantes comestibles.
[https://lejardindespossibles35.fr/](https://lejardindespossibles35.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T16:00:00.000+02:00

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Le jardin des possibles, 40 Av. d’ Orient, 35135 Chantepie 40Av. d’ Orient, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine


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