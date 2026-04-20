[Chantepie] Groupe de parole mensuel Climat sobriété et société Salle Leo 2 dans la maison pour tous – 86 avenue André Bonnin Chantepie
[Chantepie] Groupe de parole mensuel Climat sobriété et société Salle Leo 2 dans la maison pour tous – 86 avenue André Bonnin Chantepie mercredi 20 mai 2026.
[Chantepie] Groupe de parole mensuel Climat sobriété et société Salle Leo 2 dans la maison pour tous – 86 avenue André Bonnin Chantepie Mercredi 20 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
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Le mardi 20 mai 2026, de 20h à 21h30
Salle Leo 2 dans la maison pour tous – 86 avenue André Bonnin
Gratuit
[https://www.collectif-lesfolepis.org/events/groupe-de-parole-climat-et-sobriete-7/](https://www.collectif-lesfolepis.org/events/groupe-de-parole-climat-et-sobriete-7/)
Parlons-en dans un cadre bienveillant. Groupe de parole sur le modèle des capitalistes anonymes pour partager ses défis et ses succès et échanger sur les sujets écologiques et sociétaux. Possibilité aussi de venir uniquement écouter. Gratuit sans inscription.
Groupe de parole sur le modèle des capitalistes anonymes ([https://lescapitalistesanonymes.org/](https://lescapitalistesanonymes.org/))
L’objectif est de pouvoir partager et s’exprimer dans un lieu bienveillant.
Pourquoi découvrir ce groupe de parole ?
Échanger sur ses sentiments face aux différentes crises écologiques et sociales
Se lancer dans une démarche de sobriété et trouver du soutien pour mener ses efforts au quotidien.
Exprimer son bonheur de mettre en place des actions
Se confier sur des problématiques personnelles qui le touchent et entravent sa volonté.
Partager des sources et des solutions individuelles, collectives, locales et s’inspirer
Aborder ses différents liens avec la nature et le vivant.
Construire de nouveaux liens sociaux avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Développer un réseau de soutien local
Accessible sans inscription et 100 % gratuit, sans engagement, ouvert à tous.tes
Un mercredi soir par mois de 20h à 21h30 à Chantepie
Plus d’information : [https://www.collectif-lesfolepis.org/groupe-de-parole-climat-et-sobriete/](https://www.collectif-lesfolepis.org/groupe-de-parole-climat-et-sobriete/)
Connaître les dates : [https://www.collectif-lesfolepis.org/agenda/](https://www.collectif-lesfolepis.org/agenda/) > 18/03; 15/04; 20/05; 17/06…
Proposé par l’association « Collectif Les Fol’Epis » : [contact@collectif-lesfolepis.org](mailto:contact@collectif-lesfolepis.org) –
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T21:30:00.000+02:00
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Salle Leo 2 dans la maison pour tous – 86 avenue André Bonnin 86 avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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