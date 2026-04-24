Chanter pour grandir, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Chanter pour grandir Vendredi 26 juin, 10h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:30:00+02:00

Vendredi 26 juin à 10 h

Un babil, une comptine, c’est bon pour les bébés !

Renseignements et inscriptions au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Lectures et chansons pour les 0-3 ans