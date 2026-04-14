Chanter si ca vous chante, Victoria Hall, Genève

Chanter si ca vous chante Lundi 4 mai, 20h00 Victoria Hall

Plein tarif : 45 à 65 chf, AVS/AI : 35 à 55 chf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:00:00+02:00

Vous aimez chanter, vous aimez les émotions fortes, vous aimez le partage de moments exceptionnels, alors venez goûter l’expérience unique du concept « Chantez si ça vous chante » !

Venez chanter les plus grands tubes de comédie musicale, d’opéra, de variété et de jazz.

1h30 de plaisir et d’apprentissage, sous la houlette de deux grands professionnels de la voix : Raphaëlle Farman et Jacques Gay.

Après un cours de chant collectif très ludique, vous pourrez grâce à un écran géant, entonner tous les grand airs de Verdi à Sardou, en passant par Goldman, Lopez, Piaf ou Trénet.

Nous avons choisi un « Best Of » fabuleux de la musique vocale, pour vous faire passer une soirée inoubliable.

Un moment de pure jubilation et un partage d’émotions uniques !

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://www.comedielyrique.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Karaoké géant, comédie lyrique romande, Victoria Hall, 4 mai 2026

dr