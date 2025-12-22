CHANTIER BÉNÉVOLE DANS LA CHÂTAIGNERAIE, Ventalon en Cévennes

CHANTIER BÉNÉVOLE DANS LA CHÂTAIGNERAIE

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2026-01-16 09:30:00

fin : 2026-01-16 16:00:00

2026-01-16 2026-03-13

Chantier bénévole dans la châtaigneraie de l’Espinas! Première journée chantier bénévole de l’année 2026 ! De 9h30 à 16h30 avec un repas partagé

Si tu es intéressé-e , contacte-nous vite !

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

Volunteer workcamp in the Espinas chestnut grove! First volunteer work day of 2026! From 9:30 a.m. to 4:30 p.m. with a shared meal

If you’re interested, contact us now!

