Chantier de l’Ascension La Batailleuse Rochejean

Rochejean

Chantier de l’Ascension

La Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Chantiers bénévole jardinage, bricolage, rénovation bâtiment, aménagement et décoration, participation à la vie de la ferme,…

Possibilité d’être nourri et logé sur place, soirées conviviales, participation à la vie commune

nombre de places limitées !

Organisé par le CLAJ de Franche-Comté .

La Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr

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English : Chantier de l’Ascension

L’événement Chantier de l’Ascension Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS