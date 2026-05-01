Chantier de l’Ascension La Batailleuse Rochejean
Chantier de l’Ascension La Batailleuse Rochejean jeudi 14 mai 2026.
Rochejean
Chantier de l’Ascension
La Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Chantiers bénévole jardinage, bricolage, rénovation bâtiment, aménagement et décoration, participation à la vie de la ferme,…
Possibilité d’être nourri et logé sur place, soirées conviviales, participation à la vie commune
nombre de places limitées !
Organisé par le CLAJ de Franche-Comté .
La Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr
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English : Chantier de l’Ascension
L’événement Chantier de l’Ascension Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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