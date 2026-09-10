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Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Pont Anne de Bretagne · Nantes

Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pont Anne de Bretagne
Adresse
Pont Anne de Bretagne
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Lieu de rdv communiqué lors de la prise d'inscription. Chaussures fermées obligatoires. Merci de nous informer si vous avez des difficultés à emprunter les escaliers, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Chantier du futur pont Anne de Bretagne Samedi 19 septembre, 09h30 Pont Anne de Bretagne Loire-Atlantique

Lieu de rdv communiqué lors de la prise d’inscription. Chaussures fermées obligatoires. Merci de nous informer si vous avez des difficultés à emprunter les escaliers, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites commentées : le chantier du futur pont Anne-de-Bretagne à Nantes ouvre ses portes. Venez découvrir les coulisses !

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Visites commentées : le chantier du futur pont Anne-de-Bretagne à Nantes ouvre ses portes. Venez découvrir les coulisses !

© Loïc Gatteau – Nantes Métropole

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