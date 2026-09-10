Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Pont Anne de Bretagne · Nantes
Informations pratiques
Chantier du futur pont Anne de Bretagne Samedi 19 septembre, 09h30 Pont Anne de Bretagne Loire-Atlantique
Lieu de rdv communiqué lors de la prise d’inscription. Chaussures fermées obligatoires. Merci de nous informer si vous avez des difficultés à emprunter les escaliers, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites commentées : le chantier du futur pont Anne-de-Bretagne à Nantes ouvre ses portes. Venez découvrir les coulisses !
Pont Anne de Bretagne Pont Anne de Bretagne Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-chantier-pont-anne-de-bretagne-1991893207203 »}]
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© Loïc Gatteau – Nantes Métropole
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