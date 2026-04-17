Chantier école de construction en pierre sèche Formation 3 jours Saint-Martin-Château
lundi 14 septembre 2026 · Saint-Martin-Château
Informations pratiques
Saint-Martin-Château
Chantier école de construction en pierre sèche Formation 3 jours
Saint-Martin-Château Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 09:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.
Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.
Inscription à la journée.
> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)
> Pique-nique pour le déjeuner.
Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 05 55 96 97 00 ou sur le site du Parc, via le formulaire en ligne. .
Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Chantier école de construction en pierre sèche Formation 3 jours
L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Formation 3 jours Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-07-22 par PNR Millevaches en Limousin