Informations pratiques

Saint-Martin-Château

Chantier école de construction en pierre sèche Initiation à la journée

Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.

Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.

Inscription à la journée.

> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)

> Pique-nique pour le déjeuner.

Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 05 55 96 97 00 ou sur le site du Parc, via le formulaire en ligne. .

Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier école de construction en pierre sèche Initiation à la journée

L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Initiation à la journée Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-07-22 par PNR Millevaches en Limousin