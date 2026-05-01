Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou
Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou samedi 23 mai 2026.
Le Bouyssou
Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou
Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants
Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants
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Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79
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English :
Come and join us at the Lou Baptistou micro-farm, to learn or exchange, as the seasons go by, about the gardening techniques used by the association in its permaculture approach: ? intensive micro-gardening on living soil ? agroforestry ? working by hand with modern, high-performance tools
L’événement Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac