Le Bouyssou

Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants

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Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79

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English :

Come and join us at the Lou Baptistou micro-farm, to learn or exchange, as the seasons go by, about the gardening techniques used by the association in its permaculture approach: ? intensive micro-gardening on living soil ? agroforestry ? working by hand with modern, high-performance tools

L’événement Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac