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Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou

Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou

Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou samedi 23 mai 2026.

Adresse : Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie

Ville : 46120 Le Bouyssou

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit

Le Bouyssou

Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle micro-maraichage intensif sur sol vivant agroforesterie travail à la main avec des outils modernes et performants

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Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79 

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English :

Come and join us at the Lou Baptistou micro-farm, to learn or exchange, as the seasons go by, about the gardening techniques used by the association in its permaculture approach: ? intensive micro-gardening on living soil ? agroforestry ? working by hand with modern, high-performance tools

L’événement Chantier Fauchage, fanage, meule de foin au Bouyssou Le Bouyssou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac

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