Le Bouyssou

Cinéma à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou Ce que nous avons peut-être perdu

La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Film-Documentaire "Ce que nous avons peut-être perdu"

De Christiane Mordelet & Stanzin Dorjai Gya (2012 52 min).

A l'occasion d'un échange scolaire et culturel France-Ladakh organisé par Christiane Mordelet, ancienne professeure passionnée, des enfants ladakhis nous questionnent et nous renvoient involontairement un jugement sans concession sur notre culture, sur notre mode de vie, et sur ce que nous avons peut-être perdu.

Projection suivie d'un repas partagé.

Film-Documentaire "Ce que nous avons peut-être perdu"

De Christiane Mordelet & Stanzin Dorjai Gya (2012 52 min).

A l'occasion d'un échange scolaire et culturel France-Ladakh organisé par Christiane Mordelet, ancienne professeure passionnée, des enfants ladakhis nous questionnent et nous renvoient involontairement un jugement sans concession sur notre culture, sur notre mode de vie, et sur ce que nous avons peut-être perdu.

Projection suivie d'un repas partagé.

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La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 63 23 65 87 contact@culturesdesdemains.fr

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English :

Documentary film "What we may have lost"

From Christiane Mordelet & Stanzin Dorjai Gya (2012 52 min).

On the occasion of a France-Ladakh school and cultural exchange organized by Christiane Mordelet, a passionate former teacher, Ladakhi children question us and involuntarily return an uncompromising judgment on our culture, our way of life, and what we may have lost.

Projection followed by a shared meal.

L’événement Cinéma à la ferme Lou Baptistou au Bouyssou Ce que nous avons peut-être perdu Le Bouyssou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac