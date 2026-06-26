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Chantier Fresque participative Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes

Chantier Fresque participative Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes

Chantier Fresque participative Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Jardins de la rue des Sables d'Olonne

Adresse : 27-29, rue des Sables d'Olonne, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public, En famille, Adulte 

Une semaine pour recouvrir de couleurs le nouveau terrain de basket du jardin des sables d’olonne avec l’artiste Yassin Latrache et l’association Trait pour Trait !Les artistes seront là en continu toute la semaine, rejoingnez les !

Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes 44100


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