Chantier Fresque participative Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes
Chantier Fresque participative Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 – 17:00
Gratuit : oui Tout public, En famille, Adulte
Une semaine pour recouvrir de couleurs le nouveau terrain de basket du jardin des sables d’olonne avec l’artiste Yassin Latrache et l’association Trait pour Trait !Les artistes seront là en continu toute la semaine, rejoingnez les !
Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes 44100
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