Chantier nature à la Butte des Rocs

Sur place, face au terrain de sport Igé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Chantier nature de la Butte des Rocs .

Sur place, face au terrain de sport Igé 61130 Orne Normandie +33 2 33 26 26 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier nature à la Butte des Rocs

L’événement Chantier nature à la Butte des Rocs Igé a été mis à jour le 2025-12-19 par CdC des Collines du Perche Normand