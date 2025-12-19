Chantier nature à la Butte des Rocs Igé
Chantier nature à la Butte des Rocs Igé samedi 10 octobre 2026.
Chantier nature à la Butte des Rocs
Sur place, face au terrain de sport Igé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Chantier nature de la Butte des Rocs .
Sur place, face au terrain de sport Igé 61130 Orne Normandie +33 2 33 26 26 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantier nature à la Butte des Rocs
L’événement Chantier nature à la Butte des Rocs Igé a été mis à jour le 2025-12-19 par CdC des Collines du Perche Normand