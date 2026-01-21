Reconnaitre les criquets et sauterelles diurnes Igé
Sur place, face au terrain de sport, La Butte aux Rocs Igé Orne
Début : 2026-08-23 14:00:00
2026-08-23
Apprendre à reconnaitre les criquets et les sauterelles diurnes à la Butte des Rocs.
Avec Aurélien Cabaret
Inscription obligatoire par SMS 06 35 91 01 61 .
Sur place, face au terrain de sport, La Butte aux Rocs Igé 61130 Orne Normandie +33 6 35 91 01 61
