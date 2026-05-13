Scènes en Campagne Rue de la Chapelle Igé
Scènes en Campagne Rue de la Chapelle Igé jeudi 25 juin 2026.
Igé
Scènes en Campagne
Rue de la Chapelle Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.
L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !
Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.
Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.
18h30 Visite découverte par l’Association Le Choeur de Domange
19h Les Loups chantants par l’ESAT d’Hurigny chorale
20h30 (Ex)ode par le Compagnie Zumbo théâtre musical.
Réservation obligatoire par mail.
Gratuit .
Plein air | Tout public | Culture | Patrimoine | Spectacle vivant | Festival | Scènes en campagne. .
Rue de la Chapelle Chapelle de Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 dlpac@saoneetloire71.fr
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English : Scènes en Campagne
L’événement Scènes en Campagne Igé a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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