Scènes en Campagne Rue de la Chapelle Igé

Igé

Scènes en Campagne

Rue de la Chapelle Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.

L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !

Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.

Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.

18h30 Visite découverte par l’Association Le Choeur de Domange

19h Les Loups chantants par l’ESAT d’Hurigny chorale

20h30 (Ex)ode par le Compagnie Zumbo théâtre musical.

Réservation obligatoire par mail.

Gratuit .

Plein air | Tout public | Culture | Patrimoine | Spectacle vivant | Festival | Scènes en campagne. .

Rue de la Chapelle Chapelle de Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 dlpac@saoneetloire71.fr

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English : Scènes en Campagne

L’événement Scènes en Campagne Igé a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)