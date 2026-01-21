A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs Igé
La Butte aux Rocs Igé Orne
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
2026-05-30
A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs, le lézard le plus rare du département !
Avec Élie Bodin et Léa Cailly .
Sur place, face au terrain de sport, La Butte aux Rocs Igé 61130 Orne Normandie +33 2 33 26 26 62
