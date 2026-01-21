A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs

Sur place, face au terrain de sport, La Butte aux Rocs Igé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs, le lézard le plus rare du département !

Avec Élie Bodin et Léa Cailly .

Sur place, face au terrain de sport, La Butte aux Rocs Igé 61130 Orne Normandie +33 2 33 26 26 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs

L’événement A la recherche du lézard des souches à la Butte des Rocs Igé a été mis à jour le 2026-01-21 par CdC des Collines du Perche Normand