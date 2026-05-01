Concert poétique Harle Celtique Rue du Clos Igé
Concert poétique Harle Celtique Rue du Clos Igé samedi 23 mai 2026.
Igé
Concert poétique Harle Celtique
Rue du Clos Chapelle Sainte Benédicte Domange Igé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert Harpe celtique Eric Durousset Le concert poétique .
Le concert poétique fait dialoguer la musique et la poésie; il s’agit de mêler les sonorités envoûtantes de la harpe celtique et les paroles vivantes, fraternelles et parfois un peu absurdes des poètes d’ici ou d’ailleurs. .
Rue du Clos Chapelle Sainte Benédicte Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 75 99 20 corteris@aol.com
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English : Concert poétique Harle Celtique
L’événement Concert poétique Harle Celtique Igé a été mis à jour le 2026-05-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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