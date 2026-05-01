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Concert poétique Harle Celtique Rue du Clos Igé

Concert poétique Harle Celtique Rue du Clos Igé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Clos

Adresse : Chapelle Sainte Benédicte Domange

Ville : 71960 Igé

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Igé

Concert poétique Harle Celtique

Rue du Clos Chapelle Sainte Benédicte Domange Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert Harpe celtique Eric Durousset Le concert poétique .

Le concert poétique fait dialoguer la musique et la poésie; il s’agit de mêler les sonorités envoûtantes de la harpe celtique et les paroles vivantes, fraternelles et parfois un peu absurdes des poètes d’ici ou d’ailleurs.   .

Rue du Clos Chapelle Sainte Benédicte Domange Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 75 99 20  corteris@aol.com

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English : Concert poétique Harle Celtique

L’événement Concert poétique Harle Celtique Igé a été mis à jour le 2026-05-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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