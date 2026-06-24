Chantier nature Le Plessis-Brion
mercredi 21 octobre 2026 · Le Plessis-Brion
Informations pratiques
Le Plessis-Brion
Chantier nature
Le Plessis-Brion Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Chantier nature pour l’arrachage des Espèces Exotiques Envahissantes
Les étangs du Trou Boully sont menacés par le développement d’Espèces Exotiques Envahissantes. Dans une ambiance conviviale, venez donner un petit coup de pouce à la nature en arrachant des pestes végétales avec le CEN inscription CEN .
Le Plessis-Brion 60150 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature Project to Remove Invasive Alien Species
L’événement Chantier nature Le Plessis-Brion a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
À voir aussi à Le Plessis-Brion (Oise)
- Randonnée Sylvothérapie Le Plessis-Brion 10 juillet 2026