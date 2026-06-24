Informations pratiques

Le Plessis-Brion

Chantier nature

Le Plessis-Brion Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Chantier nature pour l’arrachage des Espèces Exotiques Envahissantes

Les étangs du Trou Boully sont menacés par le développement d’Espèces Exotiques Envahissantes. Dans une ambiance conviviale, venez donner un petit coup de pouce à la nature en arrachant des pestes végétales avec le CEN inscription CEN .

Le Plessis-Brion 60150 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr

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English :

Nature Project to Remove Invasive Alien Species

L’événement Chantier nature Le Plessis-Brion a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois